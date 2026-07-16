Військові США оголосили про другу хвилю ударів по Ірану

Білий дім наказав атакувати об'єкти, які використовуються для обстрілів суден в Ормузькій протоці.

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Центральне командування збройних сил Сполучених Штатів заявило про початок другої хвилі ударів по Ірану після провалу перемир'я та невиконання Тегераном положень меморандуму про взаєморозуміння.

У мережі X військові повідомили про атаку, спрямовану на іранські воєнні об'єкти, що використовуються для створення загрози вільному проходженню суден через Ормузьку протоку.

Командування стверджує, що "має на меті притягнути Іран до відповідальності за наказом верховного головнокомандувача". Дональд Трамп раніше наказав силам США відновити блокаду іранських портів та забезпечити судноплавство одним із ключових для глобальної торгівлі морських шляхів.