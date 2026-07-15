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Канцлер Німеччини закликав США не втручатися в європейські вибори

Штати виділили кошти на підтримку правих політсил у Європі.

Канцлер Німеччини закликав США не втручатися в європейські вибори
федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц критично відреагував на нову фінансову ініціативу адміністрації президента США Дональда Трампа

Йдеться про виділення мільйонів доларів на підтримку «свободи слова та релігійної свободи» в Європі, пише Politico.

Держдепартамент США оголосив про запуск програми фінансування обсягом майже $5 мільйонів. Офіційно ці кошти мають піти на «зміцнення демократичної стійкості, верховенства права s захист прав людини». Проте у документі також згадують необхідність захищати національний суверенітет, протидіяти міграції s цензурі відповідно до «спільної західної цивілізаційної спадщини». 

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Фінансування відбувається на тлі прагнення США підтримати націоналістичні партії в Європі, зокрема, німецьку «Альтернативу для Німеччини» (AfD).

Мерц наголосив, що Берлін ніколи не втручається в американські вибори. Тому Німеччина вимагає аналогічного ставлення до себе й очікує, що уряд США чи пов'язані з ним структури не впливатимуть на німецькі вибори.  

Канцлер окремо нагадав, що німецьке законодавство прямо забороняє фінансування політичних партій з-за кордону. Він висловив сподівання, що міжнародні партнери поважатимуть ці правила.  

Держдеп США наразі не прокоментував заяву німецького канцлера. Раніше американські посадовці заперечували будь-яке втручання в європейську політику, хоча й проводили зустрічі з представниками ультраправої партії AfD. Останні соціологічні опитування показують, що AfD лідирує в Німеччині на федеральному рівні і має високі шанси вперше прийти до влади в регіоні Саксонія-Ангальт під час вересневих виборів.

Експерти припускають, що нова фінансова програма Вашингтона також спрямована проти спроб Євросоюзу регулювати діяльність американських технологічних гігантів. В описі програми американська сторона звинувачує уряди європейських країн і наднаціональні інституції у використанні законів про мову ворожнечі для обмеження політичної участі громадян.

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