Біля Алькатраса затонув прогулянковий катер, загинула людина

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У затоці Сан-Франциско поблизу острова Алькатрас затонув трипалубний прогулянковий катер. Одна людина загинула, троє зникли безвісти, ще 16 людей урятували.

Про це повідомляє DW.

Під час перекидання судна також загинула собака.

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На острові розташована відома колишня федеральна в'язниця Алькатрас, яка зараз є туристичним місцем. Тюрма була відома тим, що з неї неможливо втекти через сильні морські течії та холодну воду Тихого океану навколо.

Острів Алькатрас розташована приблизно за 1,6 км від берега.

Пошуково-рятувальні команди шукали зниклих безвісти протягом усієї ночі. Місцева поліція та пожежники співпрацюють із Береговою охороною США, щоб знайти тих, хто вижив. В операції задіяні літаки, катери та гелікоптери.

Рятувальники виявили, що трипалубне понтонне судно перекинулося та майже повністю перебувало під водою. Мотор човна все ще працював і з нього витікало паливо.

Човен був приватною власністю, і незрозуміло, чи прямував він до Алькатраса на момент затоплення.