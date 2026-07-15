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​Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників

 Якщо документ підтримає Сенат і підпише президент, американці можуть назавжди залишитися в літньому часі.

​Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників
Фото: chasdiy.org

Нижня палата Конгресу США 14 липня 2026 року ухвалила законопроєкт, який робить літній час постійним і скасовує сезонне переведення годинників. 

Про це повідомляє АР.

Тепер документ має розглянути Сенат. Якщо він буде ухвалений і підписаний президентом Дональдом Трампом, американці більше не переводитимуть годинники двічі на рік.

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Прихильники цього рішення, включаючи Білий дім, стверджували, що ця зміна забезпечить більше денного світла в ті години доби, коли американці найбільш активні.

Член Палати представників Гас Біліракіс, республіканець від штату Флорида, заявив, що американці готові відмовитися від переходу. На його переконання, переведення годинника двічі на рік утворює непотрібні збої. 

"У моєму рідному штаті Флорида, де туризм є основою нашої економіки, більш передбачуваний світловий день – це практичне покращення, яке вигідне як для працівників, так і для бізнесу та відвідувачів", – сказав Біліракіс.

Водночас, критики законопроєкту заявили, що це рішення призведе до темніших та потенційно небезпечніших зимових ранків, коли діти чекатимуть на шкільні автобуси, а батьки їхатимуть на роботу в сутінках. 

  • Зазначимо, що дебати про доречність переведення годинників тривають не один рік по всьому світу. Наприклад, понад половина (55 %) українців хотіла б припинити переводити годинники на зимовий і літній час, 39 % проти цього. 
  • Рада навіть ухвалила відповідний законопроєкт, однак його так і не підписав президент. 
  • Український МОЗ підтримав відмову від переходу на літній час і навів 8 аргументів, зокрема наукових. Мова і про шкідливий вплив переведень годинника на циркадні ритми, і порушення сну, і підвищені ризики інсульту та інфаркту, і збільшення ДТП та травм на виробництві, і навіть те, що ще на початку 2019 року Європарламент підтримав пропозицію відмовитися від загальноєвропейської практики переведення стрілок годинника. 
  • Наукові дані давно переважають на користь скасування переведень годинників. Наприклад, у заяві 2020 року від Американської академії з медицини сну, яку схвалили понад 20 медичних, наукових і громадських організацій йдеться про те, що стандартний час більше відповідає нашому природному циркадному ритму та найбільше сприяє громадському здоров’ю та безпеці. 
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