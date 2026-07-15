​Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників

Якщо документ підтримає Сенат і підпише президент, американці можуть назавжди залишитися в літньому часі.

Нижня палата Конгресу США 14 липня 2026 року ухвалила законопроєкт, який робить літній час постійним і скасовує сезонне переведення годинників.

Про це повідомляє АР.

Тепер документ має розглянути Сенат. Якщо він буде ухвалений і підписаний президентом Дональдом Трампом, американці більше не переводитимуть годинники двічі на рік.

Реклама

Прихильники цього рішення, включаючи Білий дім, стверджували, що ця зміна забезпечить більше денного світла в ті години доби, коли американці найбільш активні.

Член Палати представників Гас Біліракіс, республіканець від штату Флорида, заявив, що американці готові відмовитися від переходу. На його переконання, переведення годинника двічі на рік утворює непотрібні збої.

"У моєму рідному штаті Флорида, де туризм є основою нашої економіки, більш передбачуваний світловий день – це практичне покращення, яке вигідне як для працівників, так і для бізнесу та відвідувачів", – сказав Біліракіс.

Водночас, критики законопроєкту заявили, що це рішення призведе до темніших та потенційно небезпечніших зимових ранків, коли діти чекатимуть на шкільні автобуси, а батьки їхатимуть на роботу в сутінках.