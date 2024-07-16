Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я

«Зимовий час», на який українці перейдуть остаточно і без переведень, насправді є звичним для нашого регіону. А «літній» був запроваджений штучно.

«Мікроперемога! Рада проголосувала за скасування переведення часу з зимового на літній в Україні. Чекала на це з 2021. Говорила про це з 2017», -- відреагувала на це експертка зі сну, науковиця Ольга Маслова : «Тема складна і дискутивна, бо Україна величезна прекрасна країна, в якій насправді більше однієї часової зони (пояса), але з двох зол стабільний київський час без переходу на літній – краще».

Це – хороше рішення для здоров’я, аргументи щодо цього наводили у різних країнах роками.

Верховна Рада скасувала перехід на літній час Українці востаннє переведуть годинники 27 жовтня на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го не буде.

Фото: shutterstock Переведення годинника

Вперше переведення годинників відбулося 1 травня 1916 року. Це був спосіб економії палива під час Першої світової війни.

Невдовзі воно поширилося по решті Європи, і досягло США у 1918.

З часом науковці почали розуміти, що шкоди від такого рішення може бути більше, ніж користі.

Доктор Сушіл Патіл, клінічний ад’юнкт-професор Школи медицини Університету Case Western Reserve, спеціалізується на медицині сну. Каже, що переведення годинника на літній час зазвичай призводять до того, що ми втрачаємо сон приблизно на 1 тиждень, поки не адаптуємося до змін. Проте, поки ми проходимо цей період адаптації, це може поставити під загрозу наше здоров’я та безпеку.

Є дані, що втрата сну призводить до збільшення кількості автомобільних аварій протягом тижня після переходу на літній час, і може спостерігатися збільшення приблизно на 20% інцидентів, пов’язаних з безпекою пацієнтів, пов’язаних із людською помилкою, додає Патіл.

Також перехід на літній час пов’язаний із збільшенням частоти серцевих захворювань, таких як гострі серцеві напади, інсульт і фібриляція передсердь.

Аналіз страхових відшкодувань для 150 млн пацієнтів із США та 9 млн зі Швеції дозволив виокремити, що під час осіннього та весняного переведення часу загострюються серцево-судинні захворювання (серцеві напади), травми, психічні та поведінкові розлади, а також захворювання, пов\'язані з імунітетом, такі як неінфекційний ентерит та коліт.

Доктор Крістін Екель-Махан, доцентка і дослідниця циркадних ритмів з медичної школи Макговерна в UTHealth Houston, додала, що деякі дослідження показали збільшення нещасних випадків на виробництві протягом тижня після переходу на літній час.

Фото: everydayhealth.com Порушення сну

За словами доктора Андреа Мацумури, лікаря з медицини сну в клініці Орегону та члена Комітету громадської безпеки Американської академії медицини сну (AASM), сезонні зміни часу, пов’язані з літнім часом, можуть призвести до розладів настрою та зниження продуктивності.

Чому так? Через циркадні ритми і те, як перехід на літній час їх порушує.

«Циркадні ритми — це природні внутрішні цикли в організмі, які регулюють фізичні, розумові та поведінкові зміни протягом 24-годинного циклу», — пояснює Патіл.

Циркадні ритми відіграють важливу роль у регулюванні сну та активності, і на них впливає світло та темрява. Вони допомагають зрозуміти, коли ніч і треба спати, а коли день і час бути активними.

Перехід на літній час викликає проблеми, оскільки люди зазвичай прокидаються у конкретний звичний час. Коли вони повинні почати прокидатися раніше, особливо коли надворі темніше, ніж було раніше, це означає, що тонкий баланс циркадного ритму порушується, що призводить до денної сонливості, каже Патіл.

Наприклад, у США весною 2022 року підкомітет із захисту прав споживачів і торгівлі Комітету Палати представників з питань енергетики та торгівлі провів слухання щодо переходу на літній час із групою експертів, які говорили про його вплив на здоров’я та безпеку та про те, чи варто його скасовувати.

Експерти підтримали відмову переходу на літній час

У заяві 2020 року від Американської академії з медицини сну, яку схвалили понад 20 медичних, наукових і громадських організацій йдеться про те, що стандартний час більше відповідає нашому природному циркадному ритму та найбільше сприяє громадському здоров’ю та безпеці.

Екель-Махан погоджується з тим, що стандартний денний час не вартий ризиків для здоров’я, вказуючи на дослідження, що деякі люди, які мають пізній хронотип «сови» (пізно засиджуються та пізно встають), ніколи повністю не пристосовуються до літнього часу. І це може викликати вищі ризики в певних людей розвитку метаболічних хвороб.

Фото: EPA/UPG Люди гуляють, відпочивають у кафе у центрі Києва, серпень 2023.

А Україні це точно на користь?

Україна має важливу особливість, що впливає на прийняття рішень на цю тему: наша територія по довготі має протяжність 17°57′ або приблизно 1,23 години, тому близько 85 % території країни розташовується в другому поясі (UTC+2), незначна частина Закарпаття у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської та Запорізької областей — у третьому, пояснює Ольга Маслова.

Тобто на території України діє час другого часового поясу (UTC+2). Він називається в Україні київським часом, але для деяких регіонів цей час не є «рідним».

Тому й до факту переведення годинників різне ставлення. Для більшої частини України літній час на годину випереджає географічний поясний час, лише у частині східних областей збігається з ним. Різниця з середнім сонячним часом змінюється від 19 хвилин на крайньому сході до 1 годин 31 хвилини на крайньому заході.

Практика переведення годинників дає на півроку радість східним регіонам, але додає незручностей крайньому заходу і додаткових страждань від самого факту переведення на основній території.

Розмір країни у будь-якому з варіантів соціального часу буде підсипати дрібку страждань радикально східним та західним регіонам. Але гратись із кількома поясами на нашу країну також не найкращий хід.

Тобто найбільш оптимальним може виявитись таки ухвалений Радою перехід на зимовий час. Якщо дивитися саме з наукової точки зору та нашого здоров'я.