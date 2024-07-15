Війна завадила вакцинувати 15 млн дітей у світі – ООН

Дезінформація щодо вакцинації погіршила кризу колапсу медичних систем та поганого харчування, йдеться у світі ВООЗ та Юнісеф (Дитячий фонд ООН).

Про це пише The Guardian.

Експерти з охорони здоров’я попереджають, що [воєнні] конфлікти перешкоджають зусиллям з вакцинації дітей у всьому світі, оскільки нові цифри показали, що близько 14,5 мільйонів дітей не отримали жодної дози імунізації.

За даними ЮНІСЕФ і ВООЗ, більше половини дітей живуть у країнах, де збройні конфлікти чи інші гуманітарні кризи створили нестабільні та вразливі ситуації.

Війна в Судані призвела до величезного зростання кількості невакцинованих дітей, приблизно з 110 000 у 2021 році до приблизно 701 000 у 2023 році. В Ємені 580 000 невакцинованих дітей порівняно з 424 000 три роки тому.

На додачу до цих 14,5 млн нещеплених дітей, 6,5 млн були «недовакциновані», тобто не отримали всі рекомендовані дози.

Обидві цифри зросли порівняно з 2022 роком, заявили в понеділок чиновники, попередивши, що, незважаючи на прогрес у деяких регіонах, міжнародна мета зменшити вдвічі до 2030 року кількість дітей, які отримують нульові дози, не відповідає плану.

«Це ставить під загрозу життя найбільш уразливих дітей», – сказала докторка Кетрін О’Брайен, директорка департаменту імунізації та вакцин ВООЗ.

Вона додала, що діти в таких гуманітарних умовах «також не мають безпеки, їм не вистачає харчування, медичної допомоги, і вони, швидше за все, помруть від хвороби, якій можна запобігти за допомогою вакцин, якщо захворіють».

Глобальне охоплення вакцинацією ще не повернулося до рівня 2019 року до того, як пандемія Covid-19 перервала програми імунізації. Того року 12,8 мільйонів дітей були класифіковані як «нульові дози», а ще 5,5 мільйонів — як недовакциновані.

Наприклад, Дуглас Хагеман, представник ЮНІСЕФ у Судані, сказав, що система охорони здоров’я країни зазнала краху під час війни.

«Рівень національного охоплення вакцинацією різко впав з 85% до війни до приблизно 50% наразі, із середнім показником 30% у зонах активного конфлікту», – сказав він.

Спалахи захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцин, таких як кір, краснуха та поліомієліт, були поширеними, додав Хагеман.

Рівень вакцинації в Ємені був «тривожно низьким», сказав Пітер Хокінс, представник ЮНІСЕФ у країні: «Поєднання факторів, які ще більше погіршилися в останні роки, включаючи відсутність доступу до охорони здоров’я, нерішучість щодо вакцинації та загострення соціально-економічної та політичної кризи, погіршили ситуацію».

О’Брайен попередив, що дезінформація, яка поширювалася під час пандемії, «продовжує лунати в багатьох країнах і фактично призводить до смертей».