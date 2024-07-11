Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
ГоловнаЗдоров'я

Харчування впливає на хімічний склад мозку та його структуру, має стосунок до депресії та тривожності – дослідження

Погане, бідне харчування пов’язане з хімічними змінами в мозку та в його структурі, потенційно впливаючи на депресією та тривогу.

Натомість дотримання середземноморської дієти може допомогти підтримувати кращий баланс нейромедіаторів і об’єм сірої речовини, сприяючи психічному благополуччю.

Харчування впливає на хімічний склад мозку та його структуру, має стосунок до депресії та тривожності – дослідження
Середземноморська дієта
Фото: freepik

Про це свідчить перше у своєму роді дослідження хімії та структури мозку, а також якості дієти 30 добровольців.

Його опублікували у журналі Nutritional Neuroscience, пише SciTechDaily. Його провели науковці з Британії – University of Reading, Roehampton University, Kings College London та Нідерландів – FrieslandCampina.

Сканування мозку показало зміни нейромедіаторів і об’єму сірої речовини в людей, які погано харчуються, порівняно з тими, хто дотримується середземноморської дієти, яка вважається дуже здоровою.

Дослідники також виявили, що ці зміни пов’язані з роздумами – вони є частиною діагностичних критеріїв станів, що впливають на такі стани як депресія та тривога.

Коли хтось їсть неякісну дієту, у фронтальній частині мозку знижується гамма-аміномасляна кислота (ГАМК) і підвищується глутамат – обидва нейромедіатори, а також зменшується об’єм сірої речовини. Це може пояснити зв'язок між тим, що ми їмо, і тим, як ми себе почуваємо.

«Люди, які дотримуються нездорової дієти з високим вмістом цукру та насичених жирів, мають незбалансовану збудливу та гальмівну нейротрансмісію, а також зменшують об’єм сірої речовини у передній частині мозку. Ця частина мозку бере участь у проблемах психічного здоров’я, таких як депресія та тривожність», – каже доктор Піріл Хепсомалі з Університету Редінга.

Точна причина, чому харчування так впливає на мозок, досі досліджується. Цілком можливо, що ожиріння та режим харчування з високим вмістом насичених жирів спричиняють зміни в метаболізмі та нейротрансмісії глутамату та ГАМК, як виявили дослідження на тваринах.

Вважається, що чіткі зміни мікробіома ккишківника внаслідок харчування з високим вмістом насичених жирів впливають на клітинний механізм, який керує виробництвом як ГАМК, так і глутамату. Також виявили, що дієта з високим вмістом насичених жирів і цукру знижує кількість нейронів, які доставляють роль ГАМК туди, де це необхідно.

Нездорове харчування також підвищує рівень глюкози в крові та інсуліну. Це збільшує вміст глутамату в мозку та плазмі, зменшуючи виробництво та вивільнення ГАМК. 

«Я хотів би відзначити, що ГАМК і глутамат також безпосередньо впливають на апетит і споживання їжі, – каже доктор Хепсомалі. – Знижений рівень ГАМК і / або підвищений вміст глутамату також може бути рушійним фактором у виборі нездорової їжі. Отже, може існувати циркулярний зв’язок між правильним харчуванням, здоровішим мозком і кращим психічним благополуччям, а також кращим вибором їжі, щоб добре харчуватися».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies