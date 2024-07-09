Відновлення “Охматдиту” може бути профінансовано в пріоритетному порядку, - Ляшко

Міжнародні партнери чекають на запит України щодо допомоги з відновлення лікарні.

Кабмін відпрацьовує виділення коштів на відновлення “Охматдиту”, по якому росіяни завдали 8 липня ракетного удару.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає “Радіо Свобода”.

“Ми на прямому зв'язку з президентом і прем’єр-міністром, відпрацьовуємо виділення коштів на пріоритетне відновлення цього закладу”, – сказав Ляшко.

Він додав, що всі завідувачі відділень працюють, щоб оцінити стан пошкодження дороговартісного обладнання, яке перебуває в їх відділеннях.

Міністр зауважив, що “міжнародні партнери чекають на запит України щодо допомоги з відновлення лікарні”.

Віктор Ляшко наголосив, що основним питанням є відновлення електроживлення лікарні та забезпечення його безперебійності.