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Відновлення “Охматдиту” може бути профінансовано в пріоритетному порядку, - Ляшко

Міжнародні партнери чекають на запит України щодо допомоги з відновлення лікарні.

Відновлення “Охматдиту” може бути профінансовано в пріоритетному порядку, - Ляшко
Наслідки російського удару по Охматдиту 8 липня
Фото: EPA/UPG

Кабмін відпрацьовує виділення коштів на відновлення “Охматдиту”, по якому росіяни завдали 8 липня ракетного удару.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає “Радіо Свобода”.

“Ми на прямому зв'язку з президентом і прем’єр-міністром, відпрацьовуємо виділення коштів на пріоритетне відновлення цього закладу”, – сказав Ляшко.

Він додав, що всі завідувачі відділень працюють, щоб оцінити стан пошкодження дороговартісного обладнання, яке перебуває в їх відділеннях.

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Міністр зауважив, що “міжнародні партнери чекають на запит України щодо допомоги з відновлення лікарні”.

Віктор Ляшко наголосив, що основним питанням є відновлення електроживлення лікарні та забезпечення його безперебійності.

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