Відновлення “Охматдиту” може бути профінансовано в пріоритетному порядку, - Ляшко

Кабмін відпрацьовує виділення коштів на відновлення “Охматдиту”, по якому росіяни завдали 8 липня ракетного удару.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає “Радіо Свобода”.
“Ми на прямому зв'язку з президентом і прем’єр-міністром, відпрацьовуємо виділення коштів на пріоритетне відновлення цього закладу”, – сказав Ляшко.
Він додав, що всі завідувачі відділень працюють, щоб оцінити стан пошкодження дороговартісного обладнання, яке перебуває в їх відділеннях.
Міністр зауважив, що “міжнародні партнери чекають на запит України щодо допомоги з відновлення лікарні”.
Віктор Ляшко наголосив, що основним питанням є відновлення електроживлення лікарні та забезпечення його безперебійності.
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Під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві.
- Понад 50 людей, серед яких семеро — діти, отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по “Охматдиту”. Двоє дорослих загинули. Одна з них — молода лікарка, Світлана Лук’янчук.