Вперше в Україні медики застосували Стенфордську технологію лікування лімфоми: що саме зробили з цим раком в Охматдиті

Про це повідомляє Охматдит.
39-річний Віталій бореться з лімфомою Ходжкіна (злоякісне новоутворення) з 2015 року.
За цей час він проходив різні курси хіміотерапії та радіотерапії, однак ефект був недостатнім.
Після першої ремісії у 2016-2018 роках у нього стався рецидив.
Лікування проходило в клініці Шаріте в Німеччині, але допомогло ненадовго.
На початку 2023 року був зафіксований другий рецидив, і пацієнт звернувся до Охматдиту.
«Мій чоловік потребував алогенної трансплантації. Є група у Фейсбуці «Афіна. Жінки проти раку». Я там запитала, де в Україні можна найкраще провести цю трансплантацію і нам порекомендували Охматдит. Ми були приємно вражені якістю надання медпослуг, які нічим не відрізнялись від клініки в Шаріте», – розповідає Марина, дружина пацієнта.
Медики, ознайомившись з останніми сучасними науковими дослідженнями в Стенфорді, застосували тотальне лімфоїдне опромінювання, яке допомогло пацієнту підготуватися до подальшої пересадки кісткового мозку.
Олександр Лисиця, завідувач відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ «Охматдит», розповідає: «Із останніх сучасних наукових досліджень ми дізналися про нову технологію лікування рецидивуючих/рефрактерних форм лімфом з довгостроковою виживаністю 60%, розроблену в Стенфорді. За допомоги та підтримки колег зі Стенфорду, разом із нашими радіологами ми вивчили це питання та впровадили технологію в нашій лікарні. Пацієнту допомогли, і після трансплантації на 100 добу у нього зберігається комплексна ремісія».
Специфіка методики полягає в опроміненні лише лімфатичних вузлів. У випадку Віталія це було опромінення лімфатичних вузлів та селезінки.
«Це дає мінімальний токсичний ефект та завдає меншої шкоди іншим органам. Загалом Віталій пройшов 10 процедур тотально лімфоїдного опромінювання», – пояснює Людмила Вінцевич, завідувачка відділення променевої терапії Центру радіології.
Після цього на пацієнта чекала трансплантація кісткового мозку. Донором для Віталія стала рідна сестра, яка була сумісна з ним.
Віталій вже завершив своє лікування в Охматдиті і зараз вдома, разом з дружиною.
У нього попереду ще довгий етап відновлення, але найголовніше – зараз чоловік у ремісії.
Охматдит має ліцензію на трансплантацію дорослим з квітня 2022 року. Відтоді більше 100 дорослих пацієнтів отримали лікування.