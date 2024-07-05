Вперше в Україні медики застосували Стенфордську технологію лікування лімфоми: що саме зробили з цим раком в Охматдиті

Лікарі Охматдиту вперше в Україні застосували нову технологію лікування , яка допомогла чоловікові після другого рецидиву онкозахворювання. Рак знову в ремісії.

Лікарі Охматдиту вперше в Україні застосували нову технологію лікування, яка допомогла чоловікові після другого рецидиву онкозах

Про це повідомляє Охматдит.

39-річний Віталій бореться з лімфомою Ходжкіна (злоякісне новоутворення) з 2015 року.

За цей час він проходив різні курси хіміотерапії та радіотерапії, однак ефект був недостатнім.

Після першої ремісії у 2016-2018 роках у нього стався рецидив.

Лікування проходило в клініці Шаріте в Німеччині, але допомогло ненадовго.

На початку 2023 року був зафіксований другий рецидив, і пацієнт звернувся до Охматдиту.

«Мій чоловік потребував алогенної трансплантації. Є група у Фейсбуці «Афіна. Жінки проти раку». Я там запитала, де в Україні можна найкраще провести цю трансплантацію і нам порекомендували Охматдит. Ми були приємно вражені якістю надання медпослуг, які нічим не відрізнялись від клініки в Шаріте», – розповідає Марина, дружина пацієнта.

Медики, ознайомившись з останніми сучасними науковими дослідженнями в Стенфорді, застосували тотальне лімфоїдне опромінювання, яке допомогло пацієнту підготуватися до подальшої пересадки кісткового мозку.

Олександр Лисиця, завідувач відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ «Охматдит», розповідає: «Із останніх сучасних наукових досліджень ми дізналися про нову технологію лікування рецидивуючих/рефрактерних форм лімфом з довгостроковою виживаністю 60%, розроблену в Стенфорді. За допомоги та підтримки колег зі Стенфорду, разом із нашими радіологами ми вивчили це питання та впровадили технологію в нашій лікарні. Пацієнту допомогли, і після трансплантації на 100 добу у нього зберігається комплексна ремісія».

Специфіка методики полягає в опроміненні лише лімфатичних вузлів. У випадку Віталія це було опромінення лімфатичних вузлів та селезінки.

«Це дає мінімальний токсичний ефект та завдає меншої шкоди іншим органам. Загалом Віталій пройшов 10 процедур тотально лімфоїдного опромінювання», – пояснює Людмила Вінцевич, завідувачка відділення променевої терапії Центру радіології.

Після цього на пацієнта чекала трансплантація кісткового мозку. Донором для Віталія стала рідна сестра, яка була сумісна з ним.

Віталій вже завершив своє лікування в Охматдиті і зараз вдома, разом з дружиною.

Фото: Охматдит Вітвлій з дружиною, та Олександр Лисиця

У нього попереду ще довгий етап відновлення, але найголовніше – зараз чоловік у ремісії.

Охматдит має ліцензію на трансплантацію дорослим з квітня 2022 року. Відтоді більше 100 дорослих пацієнтів отримали лікування.



