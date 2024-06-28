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Кабінет пацієнта у "Дії": уряд ухвалив постанову про базовий функціонал. Що там спочатку буде

Уряд ухвалив потрібну постанову, щоб українці змогли через “Дію” обирати собі сімейного лікаря, подати чи розірвати з ним декларацію, керувати даними про себе в електронній системі охорони здоровʼя — ЕСОЗ, наприклад, змінити номер телефону чи місце проживання.

Кабінет пацієнта у "Дії": уряд ухвалив постанову про базовий функціонал. Що там спочатку буде
Фото: pixabay

Відповідну постанову ухвалив уряд, написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він говорить про кабінет пацієнта, який мали запустити ще на початку цього року. Точного часу запуску базового функціоналу міністр не назвав.

Зараз для зміни даних треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро — кілька кліків у “Дії”, засвідчили “Дія.Підписом” — і все готово, заявив Федоров і пообіцяв, що далі функціонал розшириться. Працюють над сервісом разом із МОЗ та НСЗУ. 

Нагадаємо, голова НСЗУ Наталія Гусак заявила, що обіцяний на початку року кабінет пацієнта точно запустять ще цьогоріч. 

“Ми ще працюємо, щоб запустити адекватно. Починаємо верифікувати дані пацієнтів з [відомостями] і Державної податкової служби, і Держреєстру фізичних осіб”, – сказала Гусак.

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