Понад третина медзакладів спроможної мережі є повністю автономними, заявляє МОЗ. Що це означає для українців

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час наради щодо підготовки медзакладів до роботи в осінньо-зимовий період.
Це означає, що понад третина лікарень, на які опирається МОЗ у медсистемі, готова працювати і безперебійно надавати меддопомогу навіть у випадку блекаутів. Дві третини саме спроможних закладів – ще ні.
У 503 цих медзакладів є резервне джерело теплопостачання (котельня), 306 мають власні свердловини. Усі мають генератори.
Загалом в українських лікарнях їх понад 11 000. З них близько 3 000 медзакладам доставили за час повномасштабної війни.
Близько 80 медзаклладів мають сонячні станції, частина з них із акумуляторами, які накопичують енергію.
Частина лікарень мають Starink. Наразі у медзакладах їх 1185. Це допоможе медками залишатися на зв’язку, коли відсутня електроенергія і є перебої із мобільною мережею.
Які лікарні поруч з вами входять у спроможну мережу, можна глянути по областях тут, відкривши протокол по своєму регіону.
Нагадаємо, що раніше Віктор Ляшко заявляв: «Якщо одна лікарня зупиниться під час відключення світла, її менеджера потрібно віддати під кримінальне провадження».
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