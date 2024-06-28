Понад третина медзакладів спроможної мережі є повністю автономними, заявляє МОЗ. Що це означає для українців

Наразі серед 643 медзакладів, які входять до спроможної мережі, повністю автономними є 238. Йдеться про автономні котельні, свердловини та генератори.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час наради щодо підготовки медзакладів до роботи в осінньо-зимовий період.

Це означає, що понад третина лікарень, на які опирається МОЗ у медсистемі, готова працювати і безперебійно надавати меддопомогу навіть у випадку блекаутів. Дві третини саме спроможних закладів – ще ні.

У 503 цих медзакладів є резервне джерело теплопостачання (котельня), 306 мають власні свердловини. Усі мають генератори.

Загалом в українських лікарнях їх понад 11 000. З них близько 3 000 медзакладам доставили за час повномасштабної війни.

Близько 80 медзаклладів мають сонячні станції, частина з них із акумуляторами, які накопичують енергію.

Частина лікарень мають Starink. Наразі у медзакладах їх 1185. Це допоможе медками залишатися на зв’язку, коли відсутня електроенергія і є перебої із мобільною мережею.

Які лікарні поруч з вами входять у спроможну мережу, можна глянути по областях тут, відкривши протокол по своєму регіону.

Нагадаємо, що раніше Віктор Ляшко заявляв: «Якщо одна лікарня зупиниться під час відключення світла, її менеджера потрібно віддати під кримінальне провадження».