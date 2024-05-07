Лікарні на Хмельниччині почала продавати електроенергію, вироблену на власних сонячних панелях

Хмельницький лікувально-діагностичний центр почав продавати електроенергію, що виробляється за допомогою сонячних панелей, встановлених на даху медзакладу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що випадок, коли надлишок електроенергії лікарня продає в мережу, є унікальним для України.

Центр спеціалізується на наданні амбулаторно-поліклінічної, спеціалізованої консультативно-діагностичної та інших видів меддопомоги населенню. Медзаклад включає шість поліклінік та щорічно тут обслуговуються близько 280 тис. мешканців регіону.

Торік сонячну електростанцію, загальною потужністю 100 кВт, було встановлено на дахах трьох поліклінік Хмельницького лікувально-діагностичного центру.

"Відповідно до внесених змін до Закону України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України, медзаклади можуть реалізовувати механізм активного споживача електроенергії. Зазвичай лікарні виробляють електроенергію для власних потреб. Однак, тепер у години, коли електроенергії вироблятиметься більше, ніж споживатиметься, її надлишок може продаватися у мережу. За орієнтовними оцінками це дасть можливість лікарням зекономити близько 5-10 % коштів"Ю - зазначили в МОЗ.Наразі вже більше ніж 60 українських закладів охорони здоров’я мають сонячні станції з панелями. Значна частина з них – з акумуляторами, які накопичують енергію.

До кінця року передбачається оснащення 200 закладів охорони здоров’я сонячними станціями.