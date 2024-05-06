Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"

Уряд призначив Станіслава Банчука виконувачем обов'язків директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт".

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна про призначення Банчука Станіслава Ярославовича виконувачем обов’язків директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", - йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів №386 від 30 квітня.

На сайті ФДМ і сторінці "Укрспирту" в фейсбуці поки що додаткові дані про нового керівника відсутні. Згідно з інформацією в інтернеті, людина з таким самим прізвищем та ініціалами була заступником обласного прокурора Чернівецької області до 2014 року, після чого вела індивідуальну адвокатську практику в Київській області.

Згідно з даними сервісу Youcontrol, Банчук є засновником низки підприємств, зокрема ТОВ "Юридична компанія "Стандарт", ТОВ "Газтехком", ТОВ "Новітні енергетичні системи", Торговий дім "П.Е.Г.О.", ТОВ "ВОГА Ресурси" і ТОВ "СпецОіл", які спеціалізуються на торгівлі нафтою і газом.