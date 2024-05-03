Шмигаль заявив, що український експорт набирає обертів

Український експорт набирає обертів.
Як повідомив на засіданні уряду 3 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у квітні вивезли понад 13 млн тонн товарів.
"Це більше, ніж в останній довоєнний місяць", - зауважив глава уряду.
Шмигаль повідомив, що триває третя з початку повномасштабного вторгнення РФ посівна. Наразі засіяли 7,2 млн гектарів ярих культур.
"Загалом протягом весняної посівної плануємо засіяти 13,5 млн гектарів. Цього достатньо для внутрішніх потреб і для збереження експортного потенціалу", - сказав глава уряду.
- Днями перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна вийшла на довоєнні показники експорту.
- За словами Свириденко, на зростання показників експорту вплинули, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал. Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній. Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.