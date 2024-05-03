Шмигаль заявив, що український експорт набирає обертів

У квітні з України вивезли понад 13 млн тонн товарів.

Український експорт набирає обертів.

Як повідомив на засіданні уряду 3 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у квітні вивезли понад 13 млн тонн товарів.

"Це більше, ніж в останній довоєнний місяць", - зауважив глава уряду.

Шмигаль повідомив, що триває третя з початку повномасштабного вторгнення РФ посівна. Наразі засіяли 7,2 млн гектарів ярих культур.

"Загалом протягом весняної посівної плануємо засіяти 13,5 млн гектарів. Цього достатньо для внутрішніх потреб і для збереження експортного потенціалу", - сказав глава уряду.