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НБУ заклав у прогноз інфляції різке підвищення цін на електроенергію для населення

Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення.

НБУ заклав у прогноз інфляції різке підвищення цін на електроенергію для населення
Фото: Предоставлено автором

Національний банк прогнозує, що очікуване підвищення тарифів на електроенергію стане вагомим проінфляційним чинником.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на інфляційний звіт НБУ.

З 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ. Закон передбачає, що протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення ціна на природний газ для побутових споживачів має зберігатися на довоєнному рівні.

На відміну від газу, тариф на електроенергію для населення мають підвищити через знищення Росією майже усієї теплової генерації. Голова Нацкомісії з енергоринку та комунальних послуг Валерій Тарасюк на початку квітня сказав, що зміни в питанні тарифів можуть бути важкими.

"У цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію. Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення", –  зазначає Нацбанк.

"Відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - йдеться у звіті.

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