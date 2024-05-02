За кошти USAID збудували судно для Адміністрації морських портів України

Найближчим часом воно розпочне роботу у порту Рені.

Сьогодні, 2 травня, заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман та посол США в Україні Бріджит Брінк передали судно для потреб Адміністрації морських портів України. Його профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку, а збудували в Україні.

Про це повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що найближчим часом воно розпочне роботу у порту Рені. Лоцманське судно збудоване в Україні силами національного виробника.

"Додаткове судно означає можливість збільшення суднозаходів і це один з механізмів Стратегії розвитку портів Дунайського кластеру. Порти Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ у минулому році забрали на себе третину всього вантажообігу. За останні 4 місяці дунайські порти обробили понад 5,5 млн тонн вантажів, з яких на експортпорт – 4 млн тонн", – зазначив міністро розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він повідомив, що міністерство системно співпрацює з американськими партнерами над розвитком портового кластеру.

Завдяки цій співпраці було залучено обладнання для захисту обʼєктів критичної інфраструктури морських портів, передано спеціальну техніку для перевалки вантажу, залучено додаткове фінансування для проєктів розвитку логістики в регіоні.

"Ми високо цінуємо нашу співпрацю і вдячні USAID – Адміністратору Агенства Саманті Пауер, її заступниці Ізобель Коулман та Послу США Бріджіт Брінк за системну та послідовну підтримку розвитку, відновлення та модернізації України", – додав Кубраков.

Сьогодні передані Естонією катери "Ірпінь" та "Рені" включено до складу національного флоту України. Катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства.