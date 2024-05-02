Нафтогаз хоче поглибити співпрацю із Туреччиною

2 травня очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов зустрівся у Стамбулі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром.

Як зазначено на сайті Нафтогазу, йшлося про українсько-турецьке співробітництво в сфері енергетики.

За словами Чернишова, українська сторона зацікавлена у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема, з енергетичними компаніями Туреччини.

"Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах», – зазначив голова НАК «Нафтогаз України».

У межах зустрічі йшлося також про співпрацю у сфері трейдингу газу.