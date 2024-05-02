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Нафтогаз хоче поглибити співпрацю із Туреччиною

Українська сторона готова запропонувати підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів.

Нафтогаз хоче поглибити співпрацю із Туреччиною
Олексій Чернишов і Альпарслан Байрактар
Фото: Нафтогаз України

2 травня очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов зустрівся у Стамбулі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром.

Як зазначено на сайті Нафтогазу, йшлося про українсько-турецьке співробітництво в сфері енергетики.

За словами Чернишова, українська сторона зацікавлена у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема, з енергетичними компаніями Туреччини. 

"Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах», – зазначив голова НАК «Нафтогаз України».

У межах зустрічі йшлося також про співпрацю у сфері трейдингу газу.

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