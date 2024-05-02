У Стамбулі мітинг на День праці завершися масовими арештами

Понад 200 людей були затримані через сутички з правоохоронцями, які заблокували площу Таксім.

Турецька опозиція 1 травня, попри заборону президента Реджепа Таїпа Ердогана на проведення масових акцій, намагалася організувати мітинг у Стамбулі.

Як повідомляє Deutsche Welle, тисячі людей хотіли прорватися на площу Таксім, яку блокувала поліція. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та гумові кулі. За інформацією міністерства внутрішніх справ, понад 200 людей були затримані через перешкоджання діям силовиків. Загалом порядок на вулицях охороняли 42 тисячі поліціянтів.

Лідер турецької опозиції Озгур Озел разом зі своїм соратником, мером Стамбула Екремом Імамоглу також хотіли взяти участь у мітингу, проте, як і всі інші, не змогли потрапити на площу. Політик згодом заявив, що "заборона на святкування Дня праці означає, що з демократією щось негаразд. Ми будемо боротися, поки Таксім не стане вільним".