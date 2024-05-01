Захід вимагає від ОАЕ вжити жорстких заходів щодо компаній, які тогують з Росією, — Sky News

Після запровадження санкцій експорт товарів з ОАЕ до РФ збільшився.

Країни Заходу вимагають від влади ОАЕ вжити жорстких заходів щодо компаній, які досі торгують з Росією в обхід санкціям.

Про це пише Sky News.

Після запровадження санкцій Заходу проти Росії, експорт деяких товарів збільшився.

Як пише видання з посиланням на джерела, Великобританія, США та Європейський союз стурбовані експортом певних компаній ОАЕ до Росії заборонених санкціями товарів, комп'ютерних чіпів, електроніки та автомобілів, які можуть бути використані у війні проти України.