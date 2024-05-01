Шарлю Мішелю призначили нового головного дипломатичного радника

У президента Європейської ради Шарля Мішеля змінився головний дипломатичний радник. Саймона Мордю, який переходить на іншу посаду, змінить Магдалена Гроно.

Про це повідомляє пресслужба Євроради.

До призначення на посаду головної дипрадниці Гроно працювала старшою радницею глави Євроради з питань зовнішньої політики.

Її попередник, Саймон Мордю стане заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) і приступить до виконання своїх обов’язків 1 липня. До цього він виконає короткострокове завдання щодо України для Комісії.

Проте яке саме завдання, не уточнюють.

"Президент Мішель хотів би особисто подякувати Саймону за його професіоналізм, відданість і відданість справі. Його внесок вплинув на успіхи зовнішньої політики ЄС і був високо оцінений у країні та за кордоном", – додали у Єврораді.

Нещодавно у Раді Європи також приступив до виконання обов’язків новий Комісар з прав людини Майкл О'Флаерті. Він заявив, що першу поїздку після призначення на посаду він здійснить до України.