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Безпілотники ГУР атакували дві області РФ: на Рязанському НПЗ виникла пожежа (доповнено)

БпЛА атакували Рязанську та Воронезьку області Росії.

Безпілотники ГУР атакували дві області РФ: на Рязанському НПЗ виникла пожежа (доповнено)
Пожежа на Рязанському НПЗ
Фото: Російські ЗМІ

У ніч на середу, 1 травня, Рязанську та Воронезьку області Росії атакували безпілотники. На Рязанському нафтопереробному заводі почалася пожежа. 

Про це повідомили російські ЗМІ, а також губернатори Рязанської області Манков та Воронезької Гусєв. За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони. 

"Військову ціль у Рязані уражено. Є значні пошкодження, було яскраво", – сказало джерело.

За словами джерела, наслідки атаки на НПЗ у Воронезькій області РФ уточнюють.

За словами очевидців, атака на завод сталася близько третьої години ранку. Спочатку було чутно гул, а потім прогриміли два вибухи.

Гусєв, губернатор Воронезької області, повідомив про два збиті безпілотники.

За словами губертнатора Рязанської області Малкова, один безпілотник нібито збили. Проте про кількість безпілотників, які досягнули цілі, він нічого не написав.

Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснафти". Більшість продуктів нафтопереробки експортується.

  • У березні найбільший нафтопереробний завод "Роснафти", який знаходиться в Рязані отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти внаслідок удару дронів. Рязанський завод є третім у Росії за рівнем потужностей після Газпромнєфть-ОНПЗ в Омську і Кірішинєфтєоргсинтез біля Санкт-Петербурга.
  • За даними ГУР, станом на 27 березня з 2022 відбулося щонайменше 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум дев'ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
  • Проте вже у квітні ЗМІ повідомляли, що Росії вдалося досить швидко відремонтувати ключові нафтопереробні заводи, які зазнали ударів українських безпілотників. Зокрема, там скоротили пропускну потужність до приблизно 10% з майже 14% наприкінці березня. Що стосується Рязанського заводу, то він повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. 
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