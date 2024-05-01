Безпілотники ГУР атакували дві області РФ: на Рязанському НПЗ виникла пожежа (доповнено)

У ніч на середу, 1 травня, Рязанську та Воронезьку області Росії атакували безпілотники. На Рязанському нафтопереробному заводі почалася пожежа.

Про це повідомили російські ЗМІ, а також губернатори Рязанської області Манков та Воронезької Гусєв. За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

"Військову ціль у Рязані уражено. Є значні пошкодження, було яскраво", – сказало джерело.

За словами джерела, наслідки атаки на НПЗ у Воронезькій області РФ уточнюють.

За словами очевидців, атака на завод сталася близько третьої години ранку. Спочатку було чутно гул, а потім прогриміли два вибухи.

Гусєв, губернатор Воронезької області, повідомив про два збиті безпілотники.

За словами губертнатора Рязанської області Малкова, один безпілотник нібито збили. Проте про кількість безпілотників, які досягнули цілі, він нічого не написав.

Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснафти". Більшість продуктів нафтопереробки експортується.