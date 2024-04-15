Росія швидко відновила частину НПЗ пошкоджених українськими дронами, — Reuters

Очікується, що потужності з первинної переробки нафти в Росії будуть на рівні 4,4 мільйона тонн.

Росії вдалося досить швидко відремонтувати ключові нафтопереробні заводи, які зазнали ударів українських безпілотників. А саме, скоротивши пропускну потужність до приблизно 10% з майже 14% наприкінці березня.

Про це свідчать підрахунки Reuters.

Агенство зазначає, що Росія вдається швидко відновлювати функціонал своїх НПЗ навіть попри дефіцит західних деталей та технологій.

За інформацією агенства, після того, як 2 квітня було завдано удару по заводу "Танеко", не було жодних повідомлень про успішні атаки на російські великі нафтопереробні заводи. Росія швидко відновлює свої нафтопереробні заводи, попри труднощі з отриманням західних технологій.

Це стосується Рязанського заводу, що належить "Роснефти", який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. Також в експлуатацію повернули установки Куйбишевського НПЗ, який ремонтує CDU-4, установку CDU-5, і раніше зупинену установку CDU-6.

Згідно з підрахунками Reuters, загальна потужність з первинної переробки нафти, пошкоджена безпілотниками, скоротилася до 90 500 метричних тонн на добу (660 000 барелів на добу) з приблизно 123 800 тонн на добу (907 000 барелів на добу).

Проте загалом загальна потужність первинної переробки нафти в Росії, вимкнена через різні збої та ремонти, очікується на рівні 4,4 мільйона тонн у квітні проти 4,1 мільйона тонн у березні.

Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти. Ударів по НПЗ завдають, оскільки вони постачають паливо для техніки окупантів.

За даними ГУР, станом на 27 березня з 2022 відбулося щонайменше 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум дев'ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.

США нібито стурбовані тим, що коли Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, Росія може завдати удару "по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід". Йдеться, зокрема, про трубопровід "Каспійського Трубопровідного Консорціуму", через який здійснюються постачання казахстанської нафти. У 2022 Москва вже ненадовго припиняла його роботу.