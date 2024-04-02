Блінкен запевнив, що США не підтримують і не заохочують українські удари за межами її території

Коли йдеться про Україну, необхідно робити все можливе, щоб допомогти їй захистити себе від російської агресії.

Про це, як повідомляє Укрінформ, Блінкен сказав на спільній пресконференції з французьким колегою Стефаном Сежурне.

“Але ми не підтримуємо і не заохочуємо українські удари за межами її території”, - запевнив Блінкен.

Голова МЗС Франції Сежурне, в свою чергу, наголосив, що саме Росія є агресором, і “в цих умовах у нас небагато інших коментарів”.

“Я вірю, що ви мене правильно зрозуміли”, - додав французький дипломат.

Що передувало цій заяві