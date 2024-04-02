Блінкен запевнив, що США не підтримують і не заохочують українські удари за межами її території

Коли йдеться про Україну, необхідно робити все можливе, щоб допомогти їй захистити себе від російської агресії.
Про це, як повідомляє Укрінформ, Блінкен сказав на спільній пресконференції з французьким колегою Стефаном Сежурне.
“Але ми не підтримуємо і не заохочуємо українські удари за межами її території”, - запевнив Блінкен.
Голова МЗС Франції Сежурне, в свою чергу, наголосив, що саме Росія є агресором, і “в цих умовах у нас небагато інших коментарів”.
“Я вірю, що ви мене правильно зрозуміли”, - додав французький дипломат.
Що передувало цій заяві
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Financial Times написало, що Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту.
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Попередження з Вашингтона були начебто адресовані СБУ та ГУР.
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США нібито стурбовані тим, що коли Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, Росія може завдати удару "по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід". Йдеться, зокрема, про трубопровід "Каспійського Трубопровідного Консорціуму", через який здійснюються постачання казахстанської нафти. У 2022 році Москва вже ненадовго припиняла його роботу.
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Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
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За даними ГУР, станом на 27 березня з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум дев'ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
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Деякі вражені нафтопереробні заводи в Росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.
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Служба безпеки України вже здійснила 13 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.
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Одна з останніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників 23 березня.
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Британська розвідка зазначала, що удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росії вивели з ладу одні із найбільших НПЗ. Масовані атаки вплинули на російську економіку, однак сама Росія, імовірно, не зможе захиститись від подальших атак.
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У квітні Росія буде змушена скоротити експорт морського дизпалива до п’ятимісячного мінімуму через удари українських безпілотників по російських НПЗ.
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Український далекобійний дрон в ніч на 2 квітня влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Ця установка мала потужність у 8 млн тонн нафти на рік, що становить 2,6% від загальної річної переробки в Росії.
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Подробиці про атаки читайте в нашому матеріалі "Колапс російської нафтопереробки можливий: треба більше дронів і ще кілька місяців".