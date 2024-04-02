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Киянин знайшов гранату під час прогулянки

Небезпечний предмет знайшли у Подільському районі Києва.

Киянин знайшов гранату під час прогулянки
Киянин знайшов гранату під час прогулянки
Фото: Патрульна поліція Києва

Мешканці Києва продовжують виявляти вибухонебезпечні знахідки.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

“У Подільському районі на лінію 112 звернувся чоловік, який повідомив, що під час прогулянки виявив підозрілий предмет, схожий на гранату”, - повідомили в поліції.

Патрульні прибули до знахідки, забезпечили охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехніків.

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Правоохоронці нагадали, як діяти, якщо ви знайшли небезпечний предмет: 

  • категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.
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