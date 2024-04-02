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"Підвищилась ефективність управління військами": зв'язківці подякували киянам за допомогу

Завдяки допомозі в рази збільшилися можливості швидко та безперебійно забезпечувати підрозділи ЗСУ майном та технікою.

"Підвищилась ефективність управління військами": зв'язківці подякували киянам за допомогу
Військові подякували за допомогу
Фото: скрин відео

Зв’язківці ЗСУ подякували громаді Києва та Київській міській державній адміністрації за технічну допомогу, яка дозволила покращити ефективність управління військами. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

«Ми, військові-зв’язківці, дякуємо громаді Києва за надану матеріальну допомогу. Шановні кияни, завдяки вашій допомозі у нас в рази збільшилися можливості швидко та безперебійно забезпечувати підрозділи ЗСУ майном та технікою зв’язку», - кажуть зв’язківці.

Захисники зазначають, що допомога Києва дозволила підвищити ефективність управління військами.

«Підтримка громадою своїх військовослужбовців вкотре показує цивілізованому світу, що у такий нелегкий для нас час боротьби за Незалежність - Збройні Сили та народ єдині», - наголошують у Командуванні Військ зв'язку та кібербезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ посів перше місце у рейтингу обласних центрів за рівнем допомоги ЗСУ. Минулого року столиця виділила з бюджету на підтримку сил оборони 8,9 мільярдів гривень - майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом. 

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