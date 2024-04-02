"Підвищилась ефективність управління військами": зв'язківці подякували киянам за допомогу

Завдяки допомозі в рази збільшилися можливості швидко та безперебійно забезпечувати підрозділи ЗСУ майном та технікою.

Зв’язківці ЗСУ подякували громаді Києва та Київській міській державній адміністрації за технічну допомогу, яка дозволила покращити ефективність управління військами. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Командування Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

«Ми, військові-зв’язківці, дякуємо громаді Києва за надану матеріальну допомогу. Шановні кияни, завдяки вашій допомозі у нас в рази збільшилися можливості швидко та безперебійно забезпечувати підрозділи ЗСУ майном та технікою зв’язку», - кажуть зв’язківці.

Захисники зазначають, що допомога Києва дозволила підвищити ефективність управління військами.

«Підтримка громадою своїх військовослужбовців вкотре показує цивілізованому світу, що у такий нелегкий для нас час боротьби за Незалежність - Збройні Сили та народ єдині», - наголошують у Командуванні Військ зв'язку та кібербезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ посів перше місце у рейтингу обласних центрів за рівнем допомоги ЗСУ. Минулого року столиця виділила з бюджету на підтримку сил оборони 8,9 мільярдів гривень - майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.