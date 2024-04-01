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Чернишов: реформа децентралізації допомогла Україні вистояти, але низка питань ще не вирішена

Чернишов вважає важливим продовження реформи.

Чернишов: реформа децентралізації допомогла Україні вистояти, але низка питань ще не вирішена
Фото: Нафтогаз

Реформа децентралізації стала однієї з запорук того, що Україна вистояла, коли почалося повномасштабне вторгнення, вважає нинішній СЕО "Нафтогазу", а раніше – міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Йдеться не тільки про допомогу Силам оборони, а й про кардинально інше сприйняття українцями своєї ролі в країні. У коментарі LB.ua Чернишов сказав, що, на його думку, реформа децентралізації змінила свідомість людей, зробила їх відповідальними громадянами – за сьогодення та майбутнє своєї країни.

"Голови громад ухвалювали рішення, коли треба було брати відповідальність на себе. Водночас з початком повномасштабної війни реформа відійшла на другий план. Низка питань залишилися невирішеними", – додав він.

Чернишов вважає важливим продовження реформи.

"Війна – найкращий час для реформ, особливо тих, які покликані посилити стійкість держави. Сильні та відповідальні громади – ключ до успішної та переможної України", – додав він.

Реформа децентралізація почалася рівно десять років тому, 1 квітня 2014, з ухваленням Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

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