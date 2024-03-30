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Офіс Президента оприлюднив декларацію Зеленського: понад 12 млн гривень доходів

Найбільше минулоріч родина глави держави заробила від продажу державних облігацій.

Офіс Президента оприлюднив декларацію Зеленського: понад 12 млн гривень доходів
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Інтернет-представництво Президента України повідомило, що Володимир Зеленський подав декларацію щодо доходів, статків та майна за 2023 рік.

Минулоріч глава держави та члени його родини загалом заробили 12 мільйонів 423 тисяч гривень. Левову частку склала сума, отримана від продажу державних облігацій - це майже 7,5 мільйонів.

Інші 5 мільйонів надійшли на рахунки родини Зеленських завдяки заробітній платі, банківським відсоткам та доходам від оренди нерухомості. 

Порівняно з 2022 роком, відбулося збільшення доходів, яке в Офісі Президента пояснили відновленням орендних платежів. Натомість залишок грошових коштів на кінець року зменшився на 2 мільйони 800 тисяч гривень. 

Змін щодо активів, майна, транспортних засобів тощо у декларації не відображено.

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