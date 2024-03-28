Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з делегацією політичної групи Європарламенту Renew Europe

Сторони обговорили прискорення надання Україні військової допомоги з боку європейських столиць.

Зеленський зустрівся з делегацією політичної групи Європарламенту Renew Europe
Володимри Зеленський на зустрічі з делегацією політичної групи Європарламенту Renew Europe 28 березня 2024 року
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політичної групи Європейського парламенту Renew Europe на чолі з президенткою групи Валері Айє.

Як ідеться на сайті глави держави, під час зустрічі сторони детально зупинилися на питанні прискорення надання Україні військової допомоги з боку європейських столиць.

Також ішлося про європейську інтеграцію України. Зеленський наголосив на необхідності початку переговорного процесу під час бельгійського головування в Раді ЄС у червні поточного року.

"Україна виконала всі чотири рекомендації Європейської комісії, визначені у щорічному пакеті розширення. Проголосовані всі важливі закони, що є непростим питанням під час повномасштабної війни. Але Україна рішучо налаштована підтримувати високий темп інтеграції у Європейський Союз, адже це є зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави, а також невід’ємною складовою безпеки України й усього європейського простору", – сказав Президент.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо впливу й можливих шляхів протидії російській пропаганді у Європі, й усім видам сучасних гібридних атак з боку країни-агресора.

  • Renew Europe - проєвропейська та центристська політична група у Європейському парламенті, що налічує понад сотню депутатів. Як ідеться на їхньому сайті, група виступає за те, аби "повернути споконвічні європейські цінності: мир, свободу, процвітання за часів кліматичної кризи, конфліктів на наших кордонах, тероризму, економічних проблем та тривалого безробіття на нашому континенті". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies