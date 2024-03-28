Зеленський зустрівся з делегацією політичної групи Європарламенту Renew Europe

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політичної групи Європейського парламенту Renew Europe на чолі з президенткою групи Валері Айє.
Як ідеться на сайті глави держави, під час зустрічі сторони детально зупинилися на питанні прискорення надання Україні військової допомоги з боку європейських столиць.
Також ішлося про європейську інтеграцію України. Зеленський наголосив на необхідності початку переговорного процесу під час бельгійського головування в Раді ЄС у червні поточного року.
"Україна виконала всі чотири рекомендації Європейської комісії, визначені у щорічному пакеті розширення. Проголосовані всі важливі закони, що є непростим питанням під час повномасштабної війни. Але Україна рішучо налаштована підтримувати високий темп інтеграції у Європейський Союз, адже це є зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави, а також невід’ємною складовою безпеки України й усього європейського простору", – сказав Президент.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо впливу й можливих шляхів протидії російській пропаганді у Європі, й усім видам сучасних гібридних атак з боку країни-агресора.
- Renew Europe - проєвропейська та центристська політична група у Європейському парламенті, що налічує понад сотню депутатів. Як ідеться на їхньому сайті, група виступає за те, аби "повернути споконвічні європейські цінності: мир, свободу, процвітання за часів кліматичної кризи, конфліктів на наших кордонах, тероризму, економічних проблем та тривалого безробіття на нашому континенті".