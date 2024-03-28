Генштаб ЗСУ: Найбільше атак окупантів зафіксували на Бахмутському і Новопавлівському напрямках

Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень на фронті. Загалом Росія завдала чотири ракетні та 77 авіаційних ударів, здійснила 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони знищили одну керовану ракету. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та складу боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 28 березня така: