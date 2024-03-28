В окупованому Криму в море впав російський винищувач

Поблизу окупованого Севастополя пролунав вибух, після якого в мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано падіння російського літака Су-27 в море.

Пізніше підконтрольний окупантам "глава" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив падіння військового літака.

"У море впав військовий літак. Бачу, що українські паблики публікують багато різної інформації. Громадянські об'єкти не постраждали. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує", - написав він.

Телеграм-канал "Крымский ветер" стверджує, що це російські військові збили власний літак – він злітав із аеродрому Бельбек.