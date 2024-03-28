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Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні

"Два-три місяці тому ми мали великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння", - розповів президент в інтерв'ю CBS News.

Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Українським Силам оборони вдалося стримати наступ Росії у найважчі зимові місяці. Однак РФ планує новий наступ у травні-червні.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу CBS News.

"Ми починаємо готувати бригади до важливих для нас дій. Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж два-три місяці тому. Ми ділимося з партнерами інформацією і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії і це може бути кінець травня або червень", - зазначив він. 

"А до цього нам не лише треба підготуватися, нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію... Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз"", - наголосив Зеленський.

Зараз, за словами глави держави, ситуація краща, "ніж було два-три місяці тому, коли ми мали великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння".

Президент наголосив,що здавалося б, нескінченні запаси ракет і снарядів російських окупаційних військ зруйнували деякі населені пункти.

У війні, яка перетворилася на виснажливу артилерійську, Росія має перевагу не тільки завдяки більшій вогневій могутності, а й через зброю, яка уражає на великі відстані.

"І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником, у якого артилерійський снаряд може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а [наш] артилерійський снаряд - 20 з мінусом", - сказав Зеленський.

  • У лютому аналітики НАТО вважали, що російська армія не зможе у найближчі місяці перейти у наступ, оскільки Альянс не бачить здатності російської сторони мобілізувати необхідну кількість людей.
  • Натомість російське військове командування сподівається знайти достатні ресурси (300 тисяч мобілізованих) для проведення наступальної операції на Харків, зазначив американський Інститут вивчення війни.
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