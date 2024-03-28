Затримана жителька Хмельниччини вже мала судимість за контрабанду заборонених речовин. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Служба безпеки України заявила, що ліквідувала канал контрабандного ввезення в Україну прекурсорів, з яких виготовляють психотропи.

До створеного наркотрафіку була причетна жителька Хмельниччини, яка вже мала судимість за контрабанду заборонених речовин.

Разом з іншими учасниками злочинного угруповання зловмисниця переправляла з Близького Сходу в нашу державу оптові партії псевдоефедрину – складової декількох видів психотропних речовин.

Щомісяця наркоторгівці сподівались отримувати «прибуток» у понад 70 тис. американських доларів.

За даними слідства, фігуранти маскували іноземний «товар» у коробках з прального порошку.

Вони відправляли їх до України через водіїв міжнародних пасажирських перевезень, яких використовували «втемну». Після ввезення прекурсорів в Україну учасники угруповання продавали їх своїм спільникам з нарколабораторій.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали на Рівненщині організаторку наркобізнесу, яка переправила до регіону партію псевдоефедрину загальною вагою 13,5 кг на понад 3 млн грн.

Як встановило розслідування, фігурантка особисто відправляла «продукцію» з-за кордону, а потім «супроводжувала» її збут на території України.

Під час обшуків у помешканні фігурантки виявлено:

наркомісткі пігулки;

гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом;

автомобілі, якими розвозили прекурсори «замовникам».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів в особливо великих розмірах).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу.

Нещодавно правоохоронці перекрили канал постачання метадону із Запоріжжя до ЄС. Наркотики продавали наркозалежним іноземцям.