Графіки відключень наразі діють тільки на Харківщині, – Укренерго

Можливе застосування графіків відключень на Одещині та Хмельниччині.

НЕК "Укренерго" повідомляє, що графіки відключень станом на ранок 28 березня діють тільки на Харківщині. Однак можливе застосування на Одещині та Хмельниччині. На Криворіжжі відключення не прогнозуються.

Також компанія повідомила, що на одній з теплових електростанцій після ремонту включений в роботу енергоблок. Вітряна та сонячна погода сприяють роботі електростанцій на ВДЕ. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Крім того, Укренерго повідомляє, що сильний вітер залишив без електроенергії 19 населених пунктів на Хмельниччині та 5 на Київщині. Тривають ремонтні роботи.

З інших причин на ранок знеструмлено 389 населені пункти.

Через бойові дії: є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях.

Через технологічні порушення: є знеструмлення в Київській, Кіровоградській областях.