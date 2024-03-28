Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини

Юнаківська громада: здійснено авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (2 вибухи).

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

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