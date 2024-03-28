Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Есманьська громади.
Юнаківська громада: здійснено авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (2 вибухи).
Есманьська громада: зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.
Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів).
Білопільська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (3 вибухи).
Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну ракетами і десятками ударних БпЛА. Захисникам вдалося збити 26 із 28 безпілотників типу Shahed.