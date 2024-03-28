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Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Есманьська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів, повідомляє Сумська ОВА. 

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Есманьська громади.

Юнаківська громада: здійснено авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів).

Білопільська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (3 вибухи).

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну ракетами і десятками ударних БпЛА. Захисникам вдалося збити 26 із 28 безпілотників типу Shahed. 

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