Рада оборони Києва збиралася через останні ракетні удари та потенційні загрози для міста

У Києві є пошкодження в декількох районах

Рада оборони Києва провела невідкладне засідання щодо безпеки в місті. Приводом для нього стали заяви російської влади щодо намірів збільшити кількість ракетних атак.

Наміри підтверджують останні ракетні удари з застосуванням озброєння, яке має найкоротший час прильоту, вважають у Київській міській військовій адміністрації. У повідомленні КМВА йдеться, що не виключиент загрози спроб проникнення на територію Києва диверсантів і залучення агентів спецслужб Росії та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Рада Оборони Києва вирішила:

"1) Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів у Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

2) Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

3) Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

4) Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання".

Начальник КМВА Сергій Попко попередив, що окремо здійснюватимуть моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

"Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтеся правил безпеки – не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Бережіть себе", – сказав Попко.