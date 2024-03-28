Безпілотники, авіаудари та КАБи учора застосували росіяни проти Харківської області

Російська окупаційна армія вбила двох людей, серед них – дитину.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, як минула доба у області.

За словами Синєгубова, ворог близько опівночі вдарив по Харкову безпілотником.

"00:15 здійснено обстріл БПЛА «Шахед» Київського району м. Харків. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинків вибито вікна. Без постраждалих", – повідомив начальник ОВА.

Вчора о 15:54 – ворожий авіаобстріл Шевченківського району м. Харків. Вибито вікна у закладі освіти. Постраждала одна людина. Унаслідок авіаобстрілу житлового масиву пошкоджені два 5-поверхові житлові будинки, один 4-поверховий житловий будинок та три автомобілі. Постраждали 19 людей, серед них чотири дитини. Загинув 59-річний цивільний чоловік.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова.

О 03:10 ворог обстріляв КАБ с. Борова Ізюмського району. Пошкоджені комунікації та п'ять приватних будинків. Без постраждалих. Перед тим близько 21:10 відбувся ще один обстріл. Тоді пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, три багатоквартирні будинки та будівлю котельні. Від отриманих поранень загинув 12-річний підліток.

Також об 14:35 внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ пошкоджено гуртожиток та чотири багатоквартирні будинки. Без постраждалих.

У с. Петрівка Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 47-річний чоловік, доставлений до лікарні.

О 13:00 внаслідок скидання ВОГ у с. Дворічна пошкоджено приватний будинок. Постраждав 67-річний чоловік.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 26,68 га території, знищили 278 вибухонебезпечних предметів.

На сьогодні евакуйовано із двох громад 159 дітей: Вільхуватської – 39; Великобурлуцької – 120.