780 окупантів ліквідували ЗСУ за добу, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила 439 970 осіб та майже 7000 танків.
Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб
- танків ‒ 6914 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21)
- артилерійських систем – 10963 (+32)
- РСЗВ – 1021 (+2)
- засоби ППО ‒ 729 (+1)
- літаків – 347 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22)
- крилаті ракети ‒ 2017 (+2)
- кораблі/катери ‒ 26 (+0)
- підводні човни ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56)
- спеціальна техніка ‒ 1800 (+6).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ, трьох пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об’єкту противника.