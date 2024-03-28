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780 окупантів ліквідували ЗСУ за добу, – Генштаб

Російська армія втратила 21 бойову броньовану машину і десять танків.

780 окупантів ліквідували ЗСУ за добу, – Генштаб
Фото: скрін відео

Від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила 439 970 осіб та майже 7000 танків.

Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб
  • танків ‒ 6914 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21)
  • артилерійських систем – 10963 (+32)
  • РСЗВ – 1021 (+2)
  • засоби ППО ‒ 729 (+1)
  • літаків – 347 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22)
  • крилаті ракети ‒ 2017 (+2)
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0)
  • підводні човни ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56)
  • спеціальна техніка ‒ 1800 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. 
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ, трьох пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об’єкту противника. 
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