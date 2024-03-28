780 окупантів ліквідували ЗСУ за добу, – Генштаб

Російська армія втратила 21 бойову броньовану машину і десять танків.

Від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила 439 970 осіб та майже 7000 танків.

Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб

танків ‒ 6914 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21)

артилерійських систем – 10963 (+32)

РСЗВ – 1021 (+2)

засоби ППО ‒ 729 (+1)

літаків – 347 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22)

крилаті ракети ‒ 2017 (+2)

кораблі/катери ‒ 26 (+0)

підводні човни ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56)

спеціальна техніка ‒ 1800 (+6).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.