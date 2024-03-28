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У Херсонській області вчора загинули дві людини, четверо поранені

Росіяни били по житлових будинках і інфраструктурі. 

У Херсонській області внаслідок розв'язаної Росією війни минулої доби загинули дві людини, чотири були поранені. 

Ворог обстрілював Дудчани, Нововоронцовку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Гаврилівку, Веселе, Золоту Балку, Качкарівку, Антонівку, Станіслав, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Велетенське, Кізомис, Берегове та Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру, об’єкт критичної інфраструктури, торгівельний центр, господарські споруди та автомобіль", – йдеться у повідомленні.

Херсон після обстрілу в середу
Фото: скріншот
Херсон після обстрілу в середу

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