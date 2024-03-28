Орієнтовні збитки довкіллю від російського удару по ДніпроГЕС становлять понад 140 млн гривень

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ 22 березня відбулося пошкодження ДніпроГЕС, орієнтовні збитки довкіллю становлять понад 140 млн гривень.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Співробітники Держекоінспекції зафіксували засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни.

Руслан Стрілець зауважив, що зараз ситуація стабілізувалася.

Зокрема, у жодній точці відбору станом на сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів.

Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства продовжують здійснювати щоденний моніторинг стану водних ресурсів у Дніпрі нижче греблі ДніпроГЕС.