Німеччина терміново передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів

Найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу.

Про це повідомив в інтерв'ю DW генерал Бундесверу Крістіан Фройдінґ.

Як зазначив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ, Німеччина вирішила здійснювати постачання боєприпасів Україні у три етап. Нинішня поставка буде виконана в рамках першого з них.

Уточнюється, що на другому етапі, у середньостроковій перспективі, Німеччина підтримує чеську ініціативу. Берлін бере на себе витрати на закупівлю 180 тис. снарядів, які будуть передані Києву у другій половині 2024 року.

Крім того, на довгострокову перспективу, крім плану Чехії, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тис. снарядів. Вони мають бути поставлені приблизно з четвертого кварталу.