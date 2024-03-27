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Німеччина терміново передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів

Боєприпаси нададуть із запасів армії Німеччини.

Німеччина терміново передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів
Генерал Крістіан Фройдінґ
Фото: Nikita Jolkver/DW

Найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу.

Про це повідомив в інтерв'ю DW генерал Бундесверу Крістіан Фройдінґ.

Як зазначив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ, Німеччина вирішила здійснювати постачання боєприпасів Україні у три етап. Нинішня поставка буде виконана в рамках першого з них.

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Уточнюється, що на другому етапі, у середньостроковій перспективі, Німеччина підтримує чеську ініціативу. Берлін бере на себе витрати на закупівлю 180 тис. снарядів, які будуть передані Києву у другій половині 2024 року.

Крім того, на довгострокову перспективу, крім плану Чехії, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тис. снарядів. Вони мають бути поставлені приблизно з четвертого кварталу.

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