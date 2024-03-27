В Севастопольську бухту зайшов малий ракетний корабель проєкту “Каракурт”, - партизани

Кримські партизани з руху "Атеш" продовжують відстежувати переміщення російських ракетоносіїв.
Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.
“Сьогодні в Севастопольській бухті ми помітили захід малого ракетного корабля проекту 22800 “Каракурт”. Примітно, що кораблів такого типу в Чорноморському флоті залишилося небагато. А якщо бути точним, то повністю на плаву залишається лише “Циклон”, корабель “Аскольд” був пошкоджений через обстріл заводу “Залів” у листопаді 2023 року”, - зазначили партизани.
Вони додали, що “Аскольду” залишався всього місяць до здачі в експлуатацію.
Рух “Атеш” наголосив, що інші кораблі цього проекту, які повинні перебувати на службі в ЧФ РФ, перебувають у стані будівництва.
- За уточненими даними, Сили оборони вразили в Криму не лише два великі десантні кораблі "Азов" і "Ямал", а й "Іван Хурс".
- Це судно зазнало пошкоджень розвідувального обладнання в кормовій частині корабля.
- Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення ворожого патрульного катера "Сергій Котов". Судно пішло на дно.