Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
ГоловнаСуспільствоВійна

В Севастопольську бухту зайшов малий ракетний корабель проєкту “Каракурт”, - партизани

У окупантів на ходу залишається одне таке судно.

В Севастопольську бухту зайшов малий ракетний корабель проєкту “Каракурт”, - партизани
В Севастопольську бухту зайшов малий ракетний корабель проєкту “Каракурт”
Фото: Атеш

Кримські партизани з руху "Атеш" продовжують відстежувати переміщення російських ракетоносіїв.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Сьогодні в Севастопольській бухті ми помітили захід малого ракетного корабля проекту 22800 “Каракурт”. Примітно, що кораблів такого типу в Чорноморському флоті залишилося небагато. А якщо бути точним, то повністю на плаву залишається лише “Циклон”, корабель “Аскольд” був пошкоджений через обстріл заводу “Залів” у листопаді 2023 року”, - зазначили партизани.

Підписуйтесь на наш Google News

Вони додали, що “Аскольду” залишався всього місяць до здачі в експлуатацію. 

Рух “Атеш” наголосив, що інші кораблі цього проекту, які повинні перебувати на службі в ЧФ РФ, перебувають у стані будівництва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies