В Севастопольську бухту зайшов малий ракетний корабель проєкту “Каракурт”, - партизани

У окупантів на ходу залишається одне таке судно.

Кримські партизани з руху "Атеш" продовжують відстежувати переміщення російських ракетоносіїв.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Сьогодні в Севастопольській бухті ми помітили захід малого ракетного корабля проекту 22800 “Каракурт”. Примітно, що кораблів такого типу в Чорноморському флоті залишилося небагато. А якщо бути точним, то повністю на плаву залишається лише “Циклон”, корабель “Аскольд” був пошкоджений через обстріл заводу “Залів” у листопаді 2023 року”, - зазначили партизани.

Вони додали, що “Аскольду” залишався всього місяць до здачі в експлуатацію.

Рух “Атеш” наголосив, що інші кораблі цього проекту, які повинні перебувати на службі в ЧФ РФ, перебувають у стані будівництва.