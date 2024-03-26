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Сили оборони пошкодили російське судно "Іван Хурс" та викрадений в України корабель "Костянтин Ольшанський"

"Ольшанського" окупанти намагалися відремонтувати після того як розібрали його по частинах для своїх ВДК.

Сили оборони пошкодили російське судно "Іван Хурс" та викрадений в України корабель "Костянтин Ольшанський"
Дмитро Плетенчук
Фото: скріншот

За уточненими даними, Сили оборони вразили в Криму не лише два великі десантні кораблі "Азов" і "Ямал", а й "Іван Хурс". Це судно зазнало пошкоджень розвідувального обладнання в кормовій частині корабля, сказав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону.

Фактично зараз цей корабель не перебуває в стані боєготовності. Він не може виконувати завдання.

Окрім того, захисники вразили корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали в України під час окупації Криму.

Костянтин Ольшанський (архівне фото)
Фото: мілітарний
Костянтин Ольшанський (архівне фото)

"Дев'ять років окупанти його розграбовували. Знімали з нього обладнання. Відповідно, використовували його для ремонту власних кораблів цього проєкту. Тому що замовити їх у Польщі, як вони намагалися, через усілякі підставні агенції, не виходило", – сказав Плетенчук.

Під час повномасштабного вторгнення після втрати власних ВДК росіяни вирішили відновити викрадене українське судно. Вони хотіли видати його за відновлені "Мінськ" або "Оленегорський горняк". Окупанти рік ремонтували судно, але Сили оборони вирішили його знищити. По судну вдарили українською ракетою "Нептун". 

  • Армія України вдарила по ворожому флоту в Криму 23 березня. "Ямал", за даними ГУР, отримав критичні пошкодження. 
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