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Кулеба провів розмову з Боррелем: говорили про нові системи Patriot для України

Голова МЗС наголосив, що системи ППО мають бути тут, а не в місцях з нульовою загрозою.

Кулеба провів розмову з Боррелем: говорили про нові системи Patriot для України
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

Як повідомив сам очільник МЗС на своїй сторінці у мережі X, йшлося про вранішню атаку на Київ балістичними ракетами. Кулеба подякував колезі за "висловлену підтримку та занепокоєння щодо кількості ракет, які застосовує Росія".

Урядовець закликав Борреля надіслати до України більше систем Patriot та інших засобів протиповітряної оборони, які здатні збивати балістику. 

"Україна наразі є єдиною країною світу, яка практично щоденно зазнає атак з використанням балістики. Тому Patriot потрібно розмістити тут і зараз, щоб врятувати людські життя, а не залишати у місцях з нульовою загрозою", - розповів міністр. 

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