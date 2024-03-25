Головне за понеділок, 25 березня: вибухи в Одесі, наслідки удару балістикою по Києву

Бої на Лиманському та Новопавлівському напрямках, 45 бойових зіткнень, ворожі обстріли, законопроєкт про регулювання Тelegram. Яким запам’ятається 761-й день повномасштабної війни.

Удень 25 березня Росія здійснила пуски ракет із території тимчасово окупованого Криму.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що Росія вдарила по Одесі. Є пошкодження цивільної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

Сили оборони півдня зазначили, що був подвійний удар за балістичною траєкторією по рекреаційній зоні. В результаті атаки поранено чотири людини, зруйновано дві будівлі, у будинках навколо вибило вікна.

За словами Кіпера, щодо ситуації з енергопостачанням, то в Одесі станом на 19:00 у більш ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку наші бійці відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 березня – в нашій новині.

Унаслідок російського удару по Києву зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Студенти і викладачі не встигли дійти до укриттів, оскільки перші вибухи пролунали через декілька секунд після тривоги. Уламки ракет впали в сусідні приміщення, повідомив в.о. міністра культури і інформаційної політики Ростислав Карандєєв. "Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр. За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждала завідувачка лабораторії, її госпіталізували до найближчої лікарні", – сказав він.

Надвечір бійці ДСНС закінчили роботи на місці зруйнованого приміщення художньої академії імені Бойчука в столиці.

“Відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. Із них госпіталізовано було 2 особи”, - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Крім того, 25 людей отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС.

Вивезено понад 580 куб. м будівельних конструкцій.

На місці обстрілів працювали 86 рятувальників та 16 одиниць техніки.

ЄС засуджує неодноразові напади Росії на Україну за останній тиждень, заявив високий представник блоку із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Як ідеться в дописі Борреля у соцмережі Х, Росія використала близько 190 ракет, щоб атакувати громадян України та зруйнувати енергетичну інфраструктуру, а також позбавити українців доступу до електропостачання та опалення.

"Це воєнні злочини", - наголосив євродипломат.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, зокрема теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація склалася в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

У польському Міністерстві закордонних справ повідомили, що посол Росії Сергій Андрєєв не прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський сказав, що ноту протесту доставлять до російського МЗС "іншим шляхом". "Нам цікаво, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси Російської Федерації у Варшаві", – сказав речник польського МЗС.

Нагадаємо, вночі 24 березня під час чергової ворожої масованої атаки на Україну одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі. Як відреагувала наша сусідка, яка, до слова, є членом НАТО, - в новині.

У місті Свіднік, що в Люблінському воєводстві Польщі, приблизно за 90 кілометрів від кордону з Україною, створять військову вертолітну авіабазу, яка розташується на площі 100 гектарів, йдеться у повідомленні польського Міноборони.

Відповідний лист про наміри підписали між Міністерством національної оборони, містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом.

Зазначається, що на авіабазі дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, які Польща модернізовуватиме й закуповуватиме, а також навчатимуться пілоти.

У польському оборонному відомстві повідомили, що створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО.

У Верховній раді України зареєстрували законопроєкт №11115, який дозволить регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації. Зокрема, це стосується платформи Тelegram.

Авторами документу є народні депутати від різних фракцій. У пояснювальній записці вказано, що деякі платформи спільного доступу до інформації мають багатомільйонну аудиторію в Україні. Згідно з дослідженням від 2023 року, аудиторія Telegram перевищувала YouTube в 4,5 рази – 72% проти 16% відповідно. "Очевидно, що платформа, яка використовується 72% українців для отримання інформації, повинна мати регулювання не менше ніж інші джерела масової інформації із значно меншим охопленням. Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором", – йдеться у документі.

Також зазначають, що платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом РФ, і російським регулятором Інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особами.

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