Окупанти наклали на кримчан більше 20 млн рублів штрафів за “дискредитацію армії РФ”

Зростає кількість таких справ у Армянську.

До “судів” тимчасово окупованого Криму надійшло 737 матеріалів за “дискредитацію армії РФ”

Станом на 25 березня 2024 року до “судів” тимчасово окупованого Криму надійшло 737 матеріалів, складених за “дискредитацію армії РФ”.

Про це повідомило представництво президента України в Криму.

“З них у 641 випадку було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 20 випадках розгляд матеріалів продовжується”, - йдеться у повідомленні.

При цьому сукупний розмір накладених штрафів складає щонайменше 20,3 млн російських рублів. Загалом адмінстягнення застосовано щодо 622 осіб.

У Армянську спостерігаються високі темпи приросту кількості справ - туди надійшло 23 з 38 (60%) нових справ загалом по Криму. За 5 місяців (листопад 2023 – березень 2024) до "суду" Армянська загалом надійшло 64 справи.