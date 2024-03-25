Міноборони: Від 24 лютого 2022 року українські захисники збили вже понад дві тисячі російських ракет

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україна збила понад 2000 російських крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Це результат титанічної роботи українських ППО. Тисячі життів урятували сучасні системи ППО, надані нашими партнерами. Однак Україні, як і раніше, необхідно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору", - наголосило міністерство.

Міноборони також відзначило, що цивільна інфраструктура залишається основною ціллю російських ударів.