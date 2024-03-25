РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони: Від 24 лютого 2022 року українські захисники збили вже понад дві тисячі російських ракет

Цивільна інфраструктура залишається основною ціллю російських ударів.

Міноборони: Від 24 лютого 2022 року українські захисники збили вже понад дві тисячі російських ракет
Ворожа ракета на Київщині
Фото: Andriy Nebytov

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україна збила понад 2000 російських крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Це результат титанічної роботи українських ППО. Тисячі життів урятували сучасні системи ППО, надані нашими партнерами. Однак Україні, як і раніше, необхідно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору", - наголосило міністерство.

Міноборони також відзначило, що цивільна інфраструктура залишається основною ціллю російських ударів.

  • У вечірньому відеозверненні минулої доби Президент Володимир Зеленський повідомив, що із 18 по 24 березня російські окупанти випустили по Україні майже 190 ракет різних типів та близько 140 "шахедів", а також 700 керованих авіабомб.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies