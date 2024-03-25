Затримали двох охоронців російської катівні, яка діяла у Херсоні

Служба безпеки викрила і затримала двох колаборантів, які під час окупації Херсона працювали на рашистів, охороняючи катівню, а після звільнення міста переховувались від правосуддя.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисниками виявились місцеві чоловік та жінка, які на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримали загарбників. За це їх призначили до складу "адміністрації" російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії в обласному центрі.

"Там вони стали "інспекторами відділу охорони" окупаційного об’єкта. Їм видали формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення", – зазначили у спецслужбі.

Колаборанти охороняли камери, до яких рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні. До ув’язнених окупанти застосовували тортури та намагались "вибити" з них згоду на співпрацю проти України.

Фото: СБУ Колаборант, який охороняв катівню у Херсоні

Також зрадники допомагали загарбникам контролювати режим утримання ув’язнених українських патріотів.

Після звільнення Херсона обидва зловмисники "залягли на дно" і переховувались від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання, проте їх знайшли і затримали.

Слідчі української спецслужби повідомили затриманим про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.