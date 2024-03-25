Після сьогоднішнього обстрілу Києва Зеленський заявив, що потрібно більше ППО

Він подякував усім, хто працює на місці обстрілу і допомагає ліквідовувати наслідки атаки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній російський обстріл Києва балістичними ракетами і заявив, що Україні потрібно більше ППО.

Про це він написав у телеграмі.

"Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", – наголосив глава держави.

Фото: ДСНС Києва Наслідки атаки на Київ, 25.03

Фото: ДСНС Києва Наслідки атаки на Київ, 25.03

Також Зеленський подякував усім, хто працює на місці обстрілу і допомагає ліквідовувати наслідки атаки.

"Дякую рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва", – зазначив президент.