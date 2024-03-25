Після сьогоднішнього обстрілу Києва Зеленський заявив, що потрібно більше ППО

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній російський обстріл Києва балістичними ракетами і заявив, що Україні потрібно більше ППО.
Про це він написав у телеграмі.
"Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", – наголосив глава держави.
Також Зеленський подякував усім, хто працює на місці обстрілу і допомагає ліквідовувати наслідки атаки.
"Дякую рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва", – зазначив президент.
- Над Києвом вранці понеділка збили дві балістичні ракети. Росіяни запустили їх із території Криму. Тип ракет встановлюють.
- Згодом стало відомо, що внаслідок сьогоднішнього російського удару по Києву зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.
- Станом на 14.40 кількість поранених зросла з дев'яти до десяти. Водночас з лікарні виписали одну госпіталізовану – це 16-річна дівчина.