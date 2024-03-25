Підтримка можливої участі польських військовослужбовців у війні в Україні зросла, − опитування

У Польщі збільшилася підтримка можливої участі польських військовослужбовців у війні в Україні.

Такими є дані соцопитування центру United Surveys “Яку допомогу Польща повинна надати Україні?”, пише польське видання RMF24.

Видання зазначає, що аналогічне дослідження проводилося рік тому. Тоді схвалення відправлення польської армії в Україну було нульовим, а підтримка допуску польських громадян до участі у бойових дій була на рівні 3,4%.

Цього разу 27,1% респондентів вказали, що Польща повинна дозволити своїм громадянам воювати в Україні, а 9,4% вважає, що Варшава повинна відправити свої війська за кордон.

Найбільшою підтримкою продовжує користуватися гуманітарна допомога українцям (75%). Поляки також підтримують надання Києву військової техніки – через постачання як боєприпасів, легкої зброї та гранатометів (67,6%), так і важкої техніки – танків та літаків (54,1%).

Експерти пояснюють таку зміну “ефектом Макрона”, посилаючись на нещодавні заяви президента Франції, який наголосив, що не можна виключати введення військ НАТО в Україну.

Опитування провели 8-10 березня 2024 року за змішаним методом з вибіркою сто осіб.