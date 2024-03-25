Мін’юст просить ВАКС застосувати санкції щодо ексміністра освіти Табачника

Він вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Табачник, який після подій Революції гідності виїхав з України і зараз перебуває на тимчасово окупованій території, вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, контактуючи з представником російської спецслужби.

А під час повномасштабного вторгнення він разом із представниками вищих органів влади РФ організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.