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Мін’юст просить ВАКС застосувати санкції щодо ексміністра освіти Табачника

Він вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Мін’юст просить ВАКС застосувати санкції щодо ексміністра освіти Табачника
Фото: КП/Максим Люков

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Табачник, який після подій Революції гідності виїхав з України і зараз перебуває на тимчасово окупованій території, вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, контактуючи з представником російської спецслужби.

А під час повномасштабного вторгнення він разом із представниками вищих органів влади РФ організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

  • У листопаді 2022 року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Згодом СБУ наклала арешт на його майно на загальну суму понад 2 млн доларів.
  • Також СБУ викрила Табачника на співпраці з ФСБ і соратником очільника Чечні Рамзана Кадирова.
  • У березні 2024 року суд заочно призначив Табачнику 15 років ув’язнення.
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