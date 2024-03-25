Мін’юст просить ВАКС застосувати санкції щодо ексміністра освіти Табачника

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
"22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Табачник, який після подій Революції гідності виїхав з України і зараз перебуває на тимчасово окупованій території, вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, контактуючи з представником російської спецслужби.
А під час повномасштабного вторгнення він разом із представниками вищих органів влади РФ організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.
- У листопаді 2022 року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- Згодом СБУ наклала арешт на його майно на загальну суму понад 2 млн доларів.
- Також СБУ викрила Табачника на співпраці з ФСБ і соратником очільника Чечні Рамзана Кадирова.
- У березні 2024 року суд заочно призначив Табачнику 15 років ув’язнення.